Anklage gegen mutmaßliche Millionendiebin und Komplizen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Beide Verdächtigen sitzen nach Behördenangaben in Untersuchungshaft. Die Ermittler nahmen die Frau im Januar am Stuttgarter Flughafen fest, den Mann laut Staatsanwaltschaft im März in seiner Wohnung in Deutschland. Ob er auch bei der Geldtransporterfirma beschäftigt war, konnte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Ein dritter mutmaßlicher Mittäter sei außerdem auf der Flucht.

Wo die Beute im Wert von 1,25 Millionen Euro ist, ist den Angaben zufolge weiterhin unklar. Das müsse in der Hauptverhandlung vor dem Landgericht Stuttgart geklärt werden, wenn die Anklage zugelassen werde, sagte ein Staatsanwalt.

Pressemitteilung