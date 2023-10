Aktuell Land

Anklage gegen Arzt wegen möglichen Millionenbetrugs

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Anklage gegen einen Pforzheimer Arzt wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug erhoben. Es gehe um die Abrechnung ärztlicher Leistungen in 1176 Fällen, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Montag in Mannheim. Zuerst hatte der Südwestrundfunk über die Anklageerhebung berichtet.