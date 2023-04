Bitte aktivieren Sie Javascript

Laut Polizei meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen, dass der Anhänger auf dem Standstreifen in Brand stehe. Nach ersten Einschätzungen der Polizei war das Feuer aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Laut dem Sprecher wurde nach bisheriger Kenntnis niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Bergungsarbeiten dauerten am Nachmittag noch an.

