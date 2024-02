Aktuell Land

Angriff mit Eisenstange und Bedrohung mit Messer: Haft

Ein 22 Jahre alter Mann hat in einem Imbiss in der Karlsruher Innenstadt mit einer Eisenstange auf einen ihm bekannten Mann eingeschlagen und einen weiteren mit einem Messer bedroht. Der 22-Jährige soll dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Dienstag mit.