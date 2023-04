Aktuell Land

Angriff in Ulm: 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein Mann hat in Ulm einen Jugendlichen mutmaßlich mit einer Flasche lebensgefährlich am Hals verletzt. Der 17-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.