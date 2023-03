Aktuell Land

Angreifer nach Tat an Seniorin in Psychiatrie eingewiesen

Nach einem Messerangriff auf eine Seniorin in Esslingen am Neckar ist der mutmaßliche Angreifer in die geschlossene Abteilung einer Psychiatrie eingewiesen worden. Offenbar war der Mann psychisch auffällig, wie es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag hieß.