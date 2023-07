Aktuell Land

Angeklagter im Mordprozess: Schäme mich und bereue zutiefst

Wie angekündigt hat der Angeklagte in einem Freiburger Mordprozess am Montag seine Schuld vor dem Landgericht eingestanden. Er schäme sich und bereue zutiefst, was geschehen sei, hieß es in der Erklärung des 63-Jährigen, die sein Anwalt vorlas. Er habe das Leben des Menschen zerstört, der das Beste für ihn gewesen sei. Mit einem Messer habe er im Januar wahl- und ziellos auf seine Ex-Partnerin und deren Mutter eingestochen; die 59-Jährige starb.