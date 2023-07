Aktuell Land

Andy Borgs »Sommer-Spaß« räumt gut ab

Der Sänger und Moderator Andy Borg (62) hat am Samstag mit einer sommerlichen Schlagershow in zwei Dritten Programmen bundesweit eine hervorragende TV-Reichweite und -Quote erzielt. Zusammengerechnet sahen »Sommer-Spaß mit Andy Borg« im Fernsehen von SWR und MDR rund 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Schlagershow aus dem Europapark in Rust hatte im SWR 1,24 Millionen Zuschauer und im MDR 920.000. »Bundesweiter Marktanteil (SWR und MDR zusammen): 10,2 Prozent«, bestätigte am Sonntag ein SWR-Sprecher.