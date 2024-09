Andreas Pecher wird neuer Zeiss-Chef

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Elektronik- und Optikkonzern Carl Zeiss bekommt einen neuen Chef. Andreas Pecher, bisher Vorstandsmitglied und verantwortlich für die Zeiss Sparte Semiconductor Manufacturing Technology, wird zum 1. April 2025 neuer Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG, wie das Unternehmen in Oberkochen (Ostalbkreis) mitteilte. Pecher folgt damit auf Karl Lamprecht, der sich nach fast 20 Jahren bei Zeiss entschlossen hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

Pecher wurde 1971 in Würzburg geboren. Er studierte Physik an der University of Texas at Austin in den USA und schloss sein Master-Studium 1994 ab. 1997 beendete er sein Studium an der Universität Würzburg als Diplom-Physiker.