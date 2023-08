Aktuell Land

An Stromleitung hängen geblieben: Fahrer bekommt Stromschlag

Ein Mann ist mit dem Kran eines Holzlasters im Neckar-Odenwald-Kreis an einer Stromleitung hängen geblieben und hat beim Aussteigen einen Stromschlag erlitten. Der 46-Jährige sei leicht verletzt worden, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Zunächst war unklar, warum der integrierte Kran des Lasters in die Hochspannungsleitung in Osterburken geraten war.