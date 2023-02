Aktuell Land

An Leitplanke entlang gehangelt: Fußgänger auf Autobahn

Einen orientierungslosen Fußgänger auf der A656 bei Mannheim hat die Polizei am späten Samstagabend aufgelesen. Der 25-Jährige war so betrunken, dass er sich an der Leitplanke entlang hangelte und gestützt werden musste, wie die Polizei mitteilte. In der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen, war er nicht.