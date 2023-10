Aktuell Land

Ammoniak-Austritt in Stuttgart: Zwei Arbeiter verletzt

Zwei Arbeiter sind am Donnerstag beim Verladen eines Ammoniakbehälters in Stuttgart verletzt worden. Beim Verladen sei es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Die Männer hätten Atemreizungen erlitten und wurden von Rettungskräften versorgt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Sie wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.