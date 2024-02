Aktuell Land

Am Zoll erwischt: Mit 104 Schmuckstücken eingereist

Mit 104 Goldschmuckstücken im Gepäck sind zwei Frauen bei einem Schmuggelversuch am Stuttgarter Flughafen erwischt worden. Das Mutter-Tochter-Gespann sei zuvor durch den Ausgang für anmeldefreie Waren gegangen, teilte das Hauptzollamt am Montag mit. Bei der anschließenden Kontrolle hatten sie mehrmals angegeben, nur Zigaretten und Kleidung dabei zu haben - die Dutzenden Schmuckstücke hatten sie demnach verschwiegen. Beim Röntgen des Gepäcks entdeckten die Beamten dann am Freitag die Goldwaren im Wert von rund 14.000 Euro.