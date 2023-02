Aktuell Land

Am Freitag auch keine Hilfsflüge in die Türkei ab Stuttgart

Anders als von der Gewerkschaft Verdi angekündigt werden am Freitag keine Flüge in Richtung des Katastrophengebiets in der Türkei vom Stuttgarter Flughafen aus starten. »Es wird keine Passagierflüge und auch keine Frachtflüge geben«, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Gewerkschaft hatte angekündigt, im Rahmen einer Notdienstvereinbarung zehn Flüge mit Hilfsgütern und Angehörigen in die Türkei zu ermöglichen. Die Flugsicherung solle mit Notschaltern besetzt sein.