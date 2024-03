Aktuell Land

Am Donnerstag keine Abflüge am Stuttgarter Flughafen

Am Flughafen Stuttgart wird es am Donnerstag wegen des angekündigten Warnstreiks in der Fluggastkontrolle keine Abflüge geben. Dies teilten die Betreiber am Dienstagabend mit. Da die Gewerkschaft Verdi auch an weiteren Flughäfen zum Warnstreik aufgerufen hat, seien auch bei Ankünften Verzögerungen oder Ausfälle möglich. Die Flughafengesellschaft bat Passagiere, den Status ihres Fluges zu prüfen und sich mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen. Für Donnerstag waren den Angaben zufolge ursprünglich 159 Starts und Landungen geplant gewesen.