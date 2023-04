Aktuell Land

Alter Kühlschrank wohl Ursache für Brand in Mehrfamilienhaus

Vermutlich wegen eines kaputten, rund 50 Jahre alten Kühlschranks ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Feuer am Mittwochmittag ein Schaden von rund 150.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand.