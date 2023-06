Aktuell Land

Altbacher Friedhof: Haftbefehl gegen Verdächtigen

Nach dem Wurf eines explosiven Gegenstands auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen) mit mehreren Verletzten sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Gegen den 23-jährigen Mann sei Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und der gefährlichen Körperverletzung erlassen worden, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) am Montag in Stuttgart. Bislang habe sich der Iraner nicht zur Sache geäußert, er sei aber mittlerweile vernehmungsfähig. Unklar bleibt das Motiv für die Tat.