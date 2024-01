Aktuell Land

Als falscher Polizist ausgegeben: 16-Jähriger in Haft

Weil er sich als falscher Polizist ausgegeben haben soll und so an Geld kommen wollte, ist Haftbefehl gegen einen 16-Jährigen in Stuttgart erlassen worden. Der Verdächtige hatte Anfang Januar gemeinsam mit einem anderen jungen Mann versucht rund 4000 Euro bei einer Frau zu erschwindeln, wie die Polizei am Montag mitteilte.