Als die Gegenwart noch Zukunft war: 80er-Schau in Karlsruhe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zu den Highlights zählen der geblümte Plastik-Helm der Grünen-Politikerin Petra Kelly von der Mutlanger »Promiblockade« gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen, eine Lederjacke von Scorpions-Sänger Klaus Meine, die er im September 1989 beim Auftritt in Moskau trug, ein Shirt von einem Udo-Lindenberg-Auftritt im Palast der Republik in Berlin und die Olympia-Goldmedaille von Tennislegende Steffi Graf von 1988 im südkoreanischen Seoul.

Die Erlebnisausstellung des Badischen Landesmuseums will »eines der aufregendsten und widersprüchlichsten Jahrzehnte der deutschen Nachkriegsgeschichte« zum Leben erwecken. Das Besondere: Die Schau nimmt die Lebenswelten im damals noch geteilten Deutschland in Ost wie in West gleichermaßen intensiv in den Blick.

Besucher können selbst ihre Erinnerungen einfließen lassen und persönliche Kultobjekte der 80er beisteuern. »Die kritische Jugend von einst steht inzwischen selbst in der Verantwortung: Sie muss sich fragen, welche Probleme von damals sie gelöst hat und welche noch immer brennend aktuellen Themen sie nachfolgenden Generationen vererbt«, so das Museum. Am Freitagabend wird die Kultband Spider Murphy Gang (»Skandal im Sperrbezirk«) vor dem Schloss die 80er Jahre einläuten.

Badisches Landesmuseum zur 80er-Jahre-Schau