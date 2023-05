Aktuell Land

Allianz MTV Stuttgart hält an krebskrankem Trainer fest

Der alte und neue deutsche Frauen-Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart will auch in der kommenden Saison mit dem krebskranken Trainer Tore Aleksandersen weitermachen. »Tore hat seinen Vertrag, er ist weiter Trainer bei uns. Und wenn er es gesundheitlich noch kann, dann wird er unser Haupttrainer sein«, sagte die MTV-Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.