»Allerletzter Dreck«: Lokführer schimpft über neue Züge

Da saß der Frust tief: Per Durchsage hat ein Lokführer in Stuttgart sein neues Arbeitsgefährt mit einer heftigen Schimpftirade bedacht. In einem auf dem sozialen Netzwerk TikTok geteilten Video aus einer S-Bahn bemängelte der Fahrer, dass der Zug nicht mehr richtig beschleunige. »Liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren.« Zuvor hatten Medien berichtet.