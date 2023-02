Aktuell Land

Alle bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen enden zum 1. März

Wie bereits vom Bund angekündigt werden auch in Baden-Württemberg schon zum 1. März vorzeitig alle Corona-Schutzmaßnahmen enden. Das Land sei in der Endemie angekommen, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Donnerstag. Das Landeskabinett solle in der kommenden Woche beschließen, dass die Corona-Verordnung zum 1. März aufgehoben wird.