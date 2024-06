Aktuell Land

Alkoholisierter Traktorfahrer rammt Radlerin mit Gabel

Ein alkoholisierter Traktorfahrer hat im Allgäu eine Radlerin mit einer Transportgabel für Heuballen am Kopf getroffen. Die 59-Jährige sei bei dem Unfall in Maierhöfen (Landkreis Lindau) schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Rettungshubschrauber habe die Frau nach dem Vorfall am Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Weil der 57 Jahre alte Traktorfahrer nach Alkohol gerochen habe, hätten die Ermittler eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.