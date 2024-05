Aktuell Land

Alkoholisierter Fahrer gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Ein alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein ist mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und hat so einen Unfall mit drei Verletzten im Landkreis Esslingen verursacht. Das Fahrzeug des 38-Jährigen sei am Mittwochabend zwischen Ostfildern und Neuhausen auf nasser Straße ins Schleudern gekommen und mit zwei Autos zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, sein Beifahrer und der 44-jährige Fahrer eines der anderen Autos erlitten schwere Verletzungen.