Aktivisten wollen Streit um Klimacamp vor Gericht bringen

Ein schon länger schwelender Streit um das Klimacamp in der Freiburger Innenstadt soll nach Angaben der Aktivisten bald vor Gericht landen. Das Klimacamp teilte am Freitag in Freiburg mit, man wolle die städtische Auflage zum Abbau der Zelte auf dem zentralen Rathausplatz vom örtlichen Verwaltungsgericht prüfen lassen. Außerdem kündigten die Aktivisten eine Demonstration für den 7. November an.