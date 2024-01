Aktuell Land

Aktivisten stören Dreikönigstreffen der Liberalen

Aktivisten haben sich Zugang zur Stuttgarter Oper verschafft und das traditionelle Dreikönigstreffen der Liberalen gestört. Sie unterbrachen am Samstag schreiend die Rede des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner und entrollten im Opernsaal ein Transparent mit dem Slogan: »Menschen mitnehmen - Klimaschutz geht nur sozial gerecht.« Die Regierung müsse das Klimageld einführen, so die Forderung der Aktivisten. Lindner unterbrach seine Rede und verwies auf den gesunkenen CO2-Ausstoß in Deutschland. Er sagte außerdem, wenn die Organisation Attac nun für das Klimageld werbe, sei dies das erste Mal, dass linke Autonome für das Wahlprogramm der FDP seien.