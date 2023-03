Aktuell Land

Aktivisten lassen Luft aus Reifen von SUV

Mutmaßliche Aktivisten haben in Karlsruhe bei zwei Dutzend Geländewagen die Luft aus den Reifen gelassen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um sogenannte SUV (Sport Utility Vehicle), die aufgrund ihrer Größe und ihres Verbrauchs schon länger in der Kritik stehen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hinterließen die Unbekannten bei ihrer Aktion Anfang der Woche an einigen Windschutzscheiben Zettel-Nachrichten mit Hinweisen auf Klimaschädlichkeit.