Aktion vor Asylunterkunft Identitärer Bewegung zugeschrieben

Nach mehrmonatigen Ermittlungen ordnet die Polizei eine Aktion mit Rauchkörpern vor einer Asylunterkunft in Oberbayern mehreren Angehörigen der Identitären Bewegung zu. Es seien Tatverdächtige identifiziert worden, berichtete die Polizei am Donnerstag nach Hausdurchsuchungen in Oberbayern und Schwaben sowie in Baden-Württemberg und drei Schweizer Kantonen. Sieben Männern und einer Frau werfen die Ermittler unter anderem Volksverhetzung und Nötigung vor.