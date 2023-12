Aktuell Land

Akkus explodieren in Container in Industriegebiet

Bei einem Brand auf dem Geländes eines Entsorgungsunternehmens in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) ist ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. In Containern gelagerte Akkus und Batterien gerieten in der Nacht auf Donnerstag aus zunächst unbekannter Ursache in Brand und explodierten in der Nähe einer Lagerhalle, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuerst sei davon ausgegangen worden, die Explosionen seien von der Halle gekommen.