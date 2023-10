Aktuell Land

Afghanistan: Caritas stellt halbe Million Euro bereit

Die Hilfsorganisation Caritas International stellt 500.000 Euro bereit, um Menschen im afghanischen Erdbebengebiet zu helfen. Unterstützung komme dafür vom Auswärtigen Amt in Berlin, teilte Afghanistan-Referentin Henrike Bittermann am Donnerstag in Freiburg mit. »Das katastrophale Beben ist eine weitere Katastrophe für die Menschen in der Provinz Herat, die schon davor dringend humanitäre Unterstützung benötigten.«