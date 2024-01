AfD zieht Parteitag vor: Sänze und Frohnmaier treten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Südwest-AfD zieht ihren eigentlich für Sommer anberaumten Parteitag vor. Die Mitglieder wollen bereits am 24. und 25. Februar in Rottweil zusammenkommen, wie die »Stuttgarter Nachrichten« und die »Stuttgarter Zeitung« berichteten. Nach Worten des Co-Vorsitzenden Emil Sänze geht das auf eine Initiative von 22 der 37 Kreisverbände zurück, die sich einen früheren Parteitag noch vor der Europa- und Kommunalwahl im Juni wünschten. Sänze bestätigte, dass es derzeit Unzufriedenheit gebe mit Teilen des Landesvorstands. Das betreffe aber weder ihn noch den Co-Vorsitzenden Markus Frohnmaier. Auf dem Parteitag in Rottweil soll der komplette Vorstand neu gewählt werden. Sänze und Frohnmaier wollen nach eigenem Bekunden wieder antreten.