AfD sorgt sich vor Parteitag in Rottweil um Sicherheit

Vor ihrem Landesparteitag am Freitag in Rottweil hat die AfD Kritik am Sicherheitskonzept der Stadt geäußert. Diese habe für die angekündigte Gegendemonstration einen »unter Gefahrenaspekten verwerflichen Platz« auf dem Parkplatz direkt gegenüber der Veranstaltungshalle gewählt, kritisierte der Co-Landesvorsitzende Emil Sänze am Donnerstag in Stuttgart. Teilnehmer des Parteitags müssten nun 300 Meter entfernt parken und an den Demonstranten vorbei zur Halle laufen. »Ich halte das für eine Ungeheuerlichkeit, dass man künstlich ein Gefahrenpotenzial heraufbeschwört«, sagte Sänze. Stattdessen hätte man die Gegendemonstration auch auf dem Parkplatz in 300 Metern Entfernung stattfinden lassen können, so Sänze.