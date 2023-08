Aktuell Land

AfD-Mann Litschel soll nach Hakenkreuz-Affäre in Gemeinderat

Nach dem Eklat um Hakenkreuze auf Autos mit ukrainischen Kennzeichen in Baden-Baden soll AfD-Politiker Hans Litschel für den zurücktretenden Stadtrat Martin Kühne im Gemeinderat nachrücken. »Herr Hans Litschel hat bereits zugesagt, das Ehrenamt zu übernehmen«, teilte AfD-Fraktionschef Kurt Hermann am Donnerstag mit. »Nächste Woche tritt die Fraktion der AfD zusammen und legt die Besetzung der Ausschüsse und Aufsichtsratsposten neu fest, damit der Wechsel so störungsfrei wie möglich geschieht.« Zuvor hatte das »Badische Tagblatt« (Donnerstag) darüber berichtet.