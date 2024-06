AfD-Kreisverband Mannheim kritisiert Lage im Wahlkampf

Wahlplakate verschiedener Parteien hängen an einem Laternenmasten. In Mannheim ist ein AfD-Gemeinderatskandidat am späten Dienstagabend mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann sei verletzt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr. Der Täter sei festgenommen worden.

Foto: Rene Priebe/DPA