Adler Mannheim verpflichten zwei Verteidiger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gilmour spielte zuletzt in der multinationalen KHL für Dinamo Minsk. »John hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er in Top-Ligen spielen kann. Er ist ein sehr mobiler Verteidiger, der über ein gutes Aufbauspiel verfügt und sich auch mit in die Offensive einschaltet«, sagte Mannheims Manager Jan-Axel Alavaara.

Der Finne Jokipakka ist für Alavaara »der klassische Defender, der vor dem eigenen Tor aufräumt, die Räume eng macht und in Unterzahl stark verteidigt«. In seiner Heimat kam der 31-Jährige in dieser Spielzeit auf 24 Scorerpunkte für Ilves Tampere.

Vereinsmitteilung