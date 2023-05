Aktuell Land

Adler Mannheim verpflichten Nationalspieler Kühnhackl

Nationalspieler Tom Kühnhackl kehrt in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zurück und schließt sich den Adler Mannheim an. Der 31-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag, wie sein neuer Club am Dienstag mitteilte. Kühnhackl, der 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den Titel in der nordamerikanischen NHL holte, spielte zuletzt beim schwedischen Vizemeister Skellefteå AIK.