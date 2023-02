Aktuell Land

Adler Mannheim verpflichten Eishockey-Torwart Buitenhuis

Die Adler Mannheim haben mit Blick auf die zeitnah beginnenden Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren Torhüter verpflichtet. Der 29 Jahre alte Evan Buitenhuis übernimmt hinter Felix Brückmann und Arno Tiefensee die Rolle des dritten Keepers, wie der Club am Mittwoch verkündete. Buitenhuis spielte zuletzt für Wichita Thunder in den USA. In Mannheim wird er Anfang kommender Woche erwartet.