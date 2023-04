Aktuell Land

Adler Mannheim sind wieder in der Champions League dabei

Die Adler Mannheim werden in der kommenden Saison wieder in der Champions Hockey League (CHL) vertreten sein. Durch den Einzug des Hauptrunden-Ersten EHC Red Bull München in das Endspiel um die Meisterschaft in der Deutsche Eishockey Liga am Mittwochabend qualifizieren sich die Adler für den europäischen Wettbewerb. Sie selbst waren im Halbfinale der Playoffs ausgeschieden.