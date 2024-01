Aktuell Land

Adler Mannheim holen Torhüter Pickard zurück

Die Adler Mannheim haben den deutsch-kanadischen Torhüter Chet Pickard aus dem Eishockey-Ruhestand geholt. Der 34-Jährige, der bereits zwischen 2017 und 2019 bei den Mannheimern spielte, wird als Absicherung für die Playoffs zu den Adlern zurückkehren. Das teilte der Tabellenachte der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Pickard soll Anfang Februar in Mannheim eintreffen. Er war 2019 mit den Adlern deutscher Meister geworden. Nach seiner Zeit in Mannheim war Pickard noch nach Wolfsburg gewechselt und hatte 2022 seine Karriere beendet.