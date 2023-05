Aktuell Land

Adler Mannheim holen kanadischen Eishockey-Stürmer Vey

Die Adler Mannheim haben zur kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den kanadischen Angreifer Linden Vey verpflichtet. Der 31-Jährige wechselt vom kasachischen Club Barys Astana zum achtmaligen deutschen Meister und erhält einen Einjahres-Vertrag. »Linden ist ein Führungsspieler durch und durch, der stets das Wohl der Mannschaft an erste Stelle setzt«, sagte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara in einer Mitteilung vom Freitag. Vey bestritt in seiner Karriere unter anderem 139 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NHL.