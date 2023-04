Aktuell Land

Adler Mannheim holen Angreifer Fischbuch aus Düsseldorf

Die Adler Mannheim haben zur kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Nationalstürmer Daniel Fischbuch verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Düsseldorfer EG und unterschreibt in Mannheim einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2025, teilten die Kurpfälzer am Dienstag mit. Fischbuch spielte in der DEL auch schon für die Eisbären Berlin und die Nürnberg Ice Tigers und erzielte in 574 Partien im Eishockey-Oberhaus 105 Tore.