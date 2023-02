Aktuell Land

Adler Group erwägt Verkauf eines Wohnturm-Baus

Der ins Schlingern geratene Immobilienkonzern Adler Group denkt über einen Verkauf eines seit Jahren in Bau befindlichen riesigen Wohnturms in Fellbach bei Stuttgart nach. Ein Unternehmenssprecher sagte am Mittwoch: »Die Consus Real Estate hat die Optionen für die Projektentwicklungen neu bewertet und ist in diesem Zusammenhang zu dem Schluss gekommen, für das Projekt Schwabenlandtower einen Verkauf in Erwägung zu ziehen.« Mit der Kommune stehe man in einem laufenden Dialog und werde diese regelmäßig und transparent über den Stand der Dinge informieren. Zunächst hatten »Stuttgarter Nachrichten« und »Stuttgarter Zeitung« darüber berichtet.