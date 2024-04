Aktuell Land

Adler geben auch Gaudet und Hännikäinen ab: Gawanke operiert

Die Adler Mannheim treiben den personellen Umbruch nach dem frühen Playoff-Aus in der Deutschen Eishockey Liga voran. Nach zuvor schon zahlreichen Abgängen werden auch die beiden Angreifer Tyler Gaudet und Markus Hännikäinen in der kommenden Saison nicht mehr für die Adler aufs Eis gehen, teilte der Verein am Donnerstag mit. »Tyler und Markus sind gute Teamkollegen und hervorragende Menschen. Sie haben extrem hart für unsere Fans und unseren Club gearbeitet«, sagte Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins, dessen Zukunft ebenfalls noch unklar ist.