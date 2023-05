Aktuell Land

Acht Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Altensteig

Bei einem Verkehrsunfall nahe Altensteig (Landkreis Calw) sind am Donnerstagnachmittag acht Menschen verletzt worden. Ein 19-Jahre alter Mann war mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Da er daraufhin zu stark zurücklenkte, geriet er in den Gegenverkehr und streifte mit seinem Fahrzeug einen entgegenkommenden Wagen. Anschließend stieß sein Auto mit zwei Motorrädern zusammen.