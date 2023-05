Acht Kandidierende bei Mannheimer Oberbürgermeister-Wahl

Bitte aktivieren Sie Javascript

Anders als bei der Mannheimer Oberbürgermeister-Wahl vor acht Jahren setzen die Grünen dieses Mal auf einen eigenen Kandidaten. Stadtrat Raymond Fojkar, eigentlich Kinder- und Jugendpsychiater, hat die mit 13 Sitzen größte Fraktion im Gemeinderat im Rücken. Bei der Wahl vor acht Jahren hatten die Grünen SPD-Oberbürgermeister Kurz unterstützt.

Thorsten Riehle, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und Geschäftsführer des Mannheimer Veranstaltungsorts Capitol, ist in der Arbeiterstadt für die SPD mit dabei. Als gemeinsamer Kandidat von CDU, FDP und Mannheimer Liste (ML) steht Christian Specht auf dem Wahlzettel. Er hat als Finanzbürgermeister sicher die meiste Erfahrung, allerdings ist die CDU durch Affären in Mannheim auch angeschlagen. Für die Linkspartei kandidiert die Krankenschwester Isabell Belser, die auch von Tierschutzpartei und Klimaliste unterstützt wird. Kurz wollte sich nicht mehr um eine dritte Amtszeit bewerben.

Die Bürger sind am 18. Juni zur Wahl des Rathauschefs in der rot-grün geprägten, zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs aufgerufen. Rund 210.000 Mannheimerinnen und Mannheimer sind wahlberechtigt. Sollte kein Kandidat oder keine Kandidierende mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, kommt es am 9. Juli zur Neuwahl. Bei dieser genügt dann die einfache Mehrheit für den Wahlsieg.

