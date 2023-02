Aktuell Land

Acht Fahrzeuge defekt: Einschränkungen bei S-Bahn Stuttgart

S-Bahn-Reisende in Stuttgart müssen sich ab Montag auf Probleme einstellen: Auf verschiedenen Linien sind Züge wegen Störungen an Fahrzeugen nur eingeschränkt unterwegs. Die Deutsche Bahn arbeitet nach Angaben vom Freitag mit dem Hersteller Alstom an einer Lösung, um Ausfälle zu umgehen.