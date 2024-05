Absage an Hoffenheim: Schicker bleibt bei Sturm Graz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Andreas Schicker hat sich gegen einen Job in der Fußball-Bundesliga entschieden und will stattdessen weiter bei Sturm Graz arbeiten. Der Club veröffentlichte am Donnerstag explizit ein Bekenntnis des 37 Jahre alten Sport-Geschäftsführers bei Österreichs Meister. Schicker hatte nach eigener Aussage ein Angebot von der TSG 1899 Hoffenheim.

»Mit diesem Bekenntnis will ich nun frühzeitig Klarheit für mich, meinen Verein und alle potenziellen Interessenten schaffen. Fest steht, dass wir hier in Graz gemeinsam etwas Großartiges aufgebaut haben, ich mich hier sehr wohl fühle und daher mit voller Überzeugung weiterhin alles für den SK Sturm geben werde«, sagte Schicker, der vertraglich bis Sommer 2026 gebunden ist und als favorisierter Kandidat von Dietmar Hopp galt.

»Noch diese Woche muss ich Hoffenheim Bescheid geben«, hatte Schicker zuvor dem »Kurier« gesagt. Schon im April war Schicker mit den Kraichgauern in Verbindung gebracht worden. Offiziell bestätigt hatte die TSG das Interesse nicht.

Graz hatte in dieser Saison die Meisterserie von Österreichs Dauer-Champion Red Bull Salzburg beendet. »Dass wir in der kommenden Saison in der Champions League spielen werden, ist natürlich auch ein enormer Anreiz«, sagte Schicker. Hoffenheim wird in der kommenden Saison entweder Europa League oder Conference League spielen.

