Abrechnungsbetrug mit Corona-Tests: Zwei Männer in U-Haft

Erneut sind der Polizei Verdächtige ins Netz gegangen, denen Abrechnungsbetrug im Zusammenhang mit angeblichen Corona-Testzentren zur Last gelegt wird. Ein 26 Jahre und ein 37 Jahre alter Mann sitzen deswegen in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt aktuell gegen sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 52 Jahren unter anderem wegen gewerbs- und bandenmäßigen Abrechnungsbetrugs im Gesundheitswesen.