Abiturdurchschnitt in Baden-Württemberg liegt 2023 bei 2,21

Die Durchschnittsnote beim Abitur an allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg hat im Jahr 2023 bei 2,21 gelegen. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Fellbach bei Stuttgart mit. Die Durchschnittsnote war damit etwas schlechter als in den beiden Abiturjahren zuvor, die besonders von der Corona-Pandemie geprägt waren. Im Jahr 2021 erreichte der Notendurchschnitt mit 2,15 einen Spitzenwert und war 2022 lediglich um 0,02 Notenpunkte schlechter. 2023 verschlechterte sich der Notendurchschnitt nochmals um 0,04 Notenpunkte. Damit nähere er sich langsam wieder dem Vor-Corona-Niveau an, hieß es. Seit 1990 hatten die Abiturdurchschnitte fast durchgehend zwischen 2,3 und 2,4 gelegen. Die Bestnote von 1,0 erreichten an allgemeinbildenden Gymnasien im vergangenen Jahr 3,7 Prozent der Schüler und Schülerinnen.