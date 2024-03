Aktuell Land

Abhörskandal: Land aktualisiert Regeln für Videokonferenzen

Nach dem Abhörskandal bei der Bundeswehr will die Landesregierung die Regeln für die Online-Kommunikation in der Verwaltung überarbeiten. Die Cybersicherheitsagentur werde anlässlich des aktuellen Vorfalls kurzfristig eine aktualisierte Handreichung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit wesentlichen Verhaltens- und Nutzungshinweisen herausgeben, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Donnerstag mit. Diese solle die bisherigen Hinweise und Vorgaben zusammenfassen und die wesentlichen Maßnahmen nochmals hervorheben. Zunächst hatte der SWR berichtet.